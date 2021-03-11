В Ставрополе у парка Победы установят новые аттракционы вместо карусели

В сети появились ролики с демонтажем «свадебной карусели». 10 марта работники сняли иллюминации и частично убрали аттракцион у входа в парк Победы.

Как сообщает пресс-секретарь парка Сергей Видинев, вместо полюбившейся всем карусели установят новые аттракционы.

Напомним, ранее «КП-Северный Кавказ» писала об опасности иллюминации. В Минеральных водах маленькая девочка дотронулась до световой ленты и получила сильный удар током. В больнице врачи зафиксировали серьезные травмы.

Сейчас по этому делу идет разбирательство с привлечением органов власти.