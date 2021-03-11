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Экономика11 марта 2021 21:57

С начала 2021 года аграрии Ставрополья уже получили льготных 7,3 млрд

Льготное кредитования - главный инструмент развития агропромышленного комплекса на сегодняшний день
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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По словам заместителя представителя правительства Ставропольского края Николая Великданя, на Ставрополье действуют 36 инвестиционных проектов АПК общей стоимостью 70 млрд рублей.

- В 2020 году завершена реализация 9 инвестпроектов в объеме 15,2 миллиарда, создано 1000 рабочих мест. Это, в частности, строительство тепличного комплекса и нескольких плодохранилищ, реконструкция откормочных площадок для овец, расширение производства мясных продуктов, модернизация молочно-товарной фермы, развитие птицефабрики, - заявил Великдань.

Для реализации проектов необходимо льготное кредитование, это очень эффективный способ развития АПК. В 2020 году было одобрено кредитов на 51,7 млрд рублей, это на 26% больше показателей 2019 года.

А с января 2021 года аграрии уже получили 7,3 млрд льгот.