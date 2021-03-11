С начала 2021 года аграрии Ставрополья уже получили льготных 7,3 млрд

По словам заместителя представителя правительства Ставропольского края Николая Великданя, на Ставрополье действуют 36 инвестиционных проектов АПК общей стоимостью 70 млрд рублей.

- В 2020 году завершена реализация 9 инвестпроектов в объеме 15,2 миллиарда, создано 1000 рабочих мест. Это, в частности, строительство тепличного комплекса и нескольких плодохранилищ, реконструкция откормочных площадок для овец, расширение производства мясных продуктов, модернизация молочно-товарной фермы, развитие птицефабрики, - заявил Великдань.

Для реализации проектов необходимо льготное кредитование, это очень эффективный способ развития АПК. В 2020 году было одобрено кредитов на 51,7 млрд рублей, это на 26% больше показателей 2019 года.

А с января 2021 года аграрии уже получили 7,3 млрд льгот.