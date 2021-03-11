В Невинномысске подготовили 200 тонн материала против гололеда к ночи

Миненков опубликовал в официальном Инстаграм-аккаунте пост, в котором рассказал о борьбе с непогодой в Невинномысске. По его словам, городская снегоуборочная техника работает круглосуточно, на смене находятся 4 комбинированных дорожных машины, два трактора и один погрузчик.

В первую очередь очищают проезжую часть и остановки, чтобы не допустить транспортного коллапса 12 марта. К ночи уже подготовили 200 тонн противогололедных материалов, которыми обработают дороги и тротуары.

- Будем бороться с непогодой! Будьте бдительны на дороге, берегите себя и близких, - призвал Миненков.