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Общество11 марта 2021 22:27

В Невинномысске подготовили 200 тонн материала против гололеда к ночи

О ситуации на дорогах города рассказал мэр Михаил Миненков
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Миненков опубликовал в официальном Инстаграм-аккаунте пост, в котором рассказал о борьбе с непогодой в Невинномысске. По его словам, городская снегоуборочная техника работает круглосуточно, на смене находятся 4 комбинированных дорожных машины, два трактора и один погрузчик.

В первую очередь очищают проезжую часть и остановки, чтобы не допустить транспортного коллапса 12 марта. К ночи уже подготовили 200 тонн противогололедных материалов, которыми обработают дороги и тротуары.

- Будем бороться с непогодой! Будьте бдительны на дороге, берегите себя и близких, - призвал Миненков.