В Ставропольском крае улучшили состояние 77% дорог региона

Пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края сообщила, что на март 2021 года 77% региональных дорог соответствуют всем нормативам национальной программы.

В 2020 году власти Ставрополья отремонтировали в общей сложности 195 км асфальтированных дорог, больше 80 км - трассы регионального значения.

- Все работы, проведенные в рамках нацпроекта, позволили не только улучшить качественное состояние региональных дорог, но и снизить количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на участках региональных дорог в более чем 1,5 раза, - заявил министр Евгений Штепа.

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