В Железноводске чучело Масленицы подожгут дроном посреди озера

Масленица Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Глава администрации Железноводска Евгений Моисеев сообщил о предстоящей праздничной программе Масленицы. Главные события произойдут на Феррум-площадке, где будут угощать блинами десятков видов, травяными чаями и минеральной водой.

Гвоздем программы, как всегда, станет сжигание чучела Масленицы. Однако в этом году все произойдет интереснее: соломенную бабу остановят на плот в центре Курортного озера и подожгут с использованием дрона.

- Мы решили устроить «плавающую» Масленицу - установим чучело на плоту и отправим в путь по возрожденному в прошлом году озеру «Тридцатка». И чтобы добраться к чучелу, воспользуемся цифровыми технологиями - маленьким летающим робот Умного города, который и зажжет чучело в центре озера, - описал планы Моисеев.