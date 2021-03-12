Четыре человека скончались за сутки на Ставрополье от коронавируса

На Ставрополье за сутки от коронавируса скончались четыре пациента, у которых болезнь протекала в тяжелой форме. Всего за весь период пандемии жертвами болезни стали 1142.

- Но инфекцию порой непросто победить. К сожалению, об этом напоминают новые летальные исходы, зарегистрированные за вчера. Соболезную родным скончавшихся пациентов, - сказал губернатор Ставрополья.

За сутки диагноз подтвердился у 113 местных жителей. Число зараженных достигло 48471. К сегодняшнему утру число выздоровевших в нашем крае превысило 45 тысяч человек. В том числе, 124 пациента выписаны за прошедший день.

За весь период провели 1 миллион 408 тысяч тестирований на COVID-19. Со всеми заболевшими работают врачи.

- Вирус все еще рядом. Поэтому по-прежнему важно соблюдать меры эпидемиологической безопасности. Следовать рекомендациям медиков, сохранять бдительность в вопросах профилактики. И - не забывать о том, что самой надежной защитой от COVID-19 является вакцинация. Берегите себя и оставайтесь здоровыми! – обратился Владимир Владимиров к землякам.