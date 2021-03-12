На Ставрополье непогода осложнила ситуацию на дорогах края

На Ставрополье вновь обрушилась непогода, серьезно осложнив ситуацию на дорогах края. Из-за снегопада, наледи и сильного ветра движение транспорта по многим направлениям затруднено.

Некоторые участки сейчас закрыты. Это федеральная трасса «Кавказ» между Невинномысском и Курсавкой; Западный обход Георгиевска. Движение от Ставрополя до Минвод осуществляется в обход через село Александровское.

По словам губернатора региона, все дорожные службы края сейчас переведены на усиленный, круглосуточный режим.

На дорогах работает около 300 единиц техники, которые ведут расчистку от снега. В частности, работы ведутся в Андроповском, Грачевском, Кочубеевском, Минераловодском и Шпаковском округах и Георгиевске.

Ситуация находится на постоянном контроле.

- Вместе с тем, прошу отложить все дальние поездки, как минимум, до утра. Не рискуйте. Так будет спокойнее и вам, и вашим близким, - обратился Владимир Владимиров к землякам.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что 11 марта на трассе «Кавказ» ограничили транспортное движение.

Причинами стали сильная метель и снежные заносы. Автомобилисты выстроились в длинную колонну, которую сопровождают сотрудники полиции. Они следят за безопасностью ставропольцев на дорогах.