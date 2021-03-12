В Минеральных Водах в аварии с грузовиком погибли два человека

Фото: пресс-служба краевого управления ГИБДД по Ставропольскому краю

В Минераловодском городском округе небезопасная скорость на зимней дороге могла стать прочной смертельной аварии. Инцидент произошел 11 марта, в 20:15, на автодороге «Ставрополь-Александровское-Минеральные Воды» Ставрополья.

Там водитель ВАЗ-2106 выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с грузовым автомобилем МАН. Легковушка от удара съехала в кювет.

В результате ДТП 57-летний водитель и 47-летний пассажир ВАЗ 2106, оба жители Волгограда, от полученных травм скончались.

Водитель автомашины МАН в ДТП не пострадал. Обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте ДТП работают наряды ДПС и следственно оперативная группа. Движение на месте ДТП затруднено.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что по словам губернатора региона, все дорожные службы края сейчас переведены на усиленный, круглосуточный режим.

На дорогах работает около 300 единиц техники, которые ведут расчистку от снега. В частности, работы ведутся в Андроповском, Грачевском, Кочубеевском, Минераловодском и Шпаковском округах и Георгиевске. Ситуация находится на постоянном контроле.