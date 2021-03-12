Очередная история о том, как горцы на Северном Кавказе пытались украсть девушку, чтобы один из их приятелей женился на ней. На этот раз сюжет «неудачного любовного романа» развернулся в Нефтекумске Ставропольского края.

Там, днем, 4 февраля 33-летний мужчина и его 30-летний приятель подъехали к месту работы местной жительницы. Они похитили 26-летнюю девушку для того, чтобы сыграть свадьбу. Сама «невеста» была против такого поворота событий. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

Отчаянные мужчины увезли девушку в город Благодарный. К счастью, следователи нашли ее в тот же день и привезли обратно домой. А против злоумышленников возбудили уголовное дело по статье: «Похищение человека».

Сейчас правоохранители осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что про, как жительница Северного Кавказа пережила похищение, насильственный брак и разлуку с малышом.

На Ставрополье горцы похитили девушку с работы, чтобы жениться на ней