На трассе Ставрополья 12 марта автоинспекторы продолжают сопровождать колонны автомобилей

Фото: Отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Больше суток автоинспекторы специализированного батальона ДПС, городов Невинномысска, Лермонтова и Ставрополя, Шпаковского, Минераловодского, Грачевского, Георгиевского и других округов работали в напряженном режиме, постоянно оказывая помощь и вызволяя из снежных заносов водителей.

250 единиц техники круглосуточно обрабатывали проезжие части в крае, но они не справлялись в короткие сроки. Кроме того, снежные переметы и высокая влажность не позволяли обработать дорогу.

Так, на федерльной трассе «Кавказ» с 16:00 11 марта ограничено движение для всех видов транспорта от Невинномысска до поселка Канглы Минераловодского городского округа.

Автоинспекторы до поздней ночи осуществляли поэтапное сопровождение автоколонн в количестве 50 единиц. С 05:00 сопровождение было возобновлено со стороны Минеральных Вод в направлении Невинномысска. Со стороны Невинномысска сотрудники Госавтоинспекции сопровождали колонны всю ночь.

В Георгиевском городском округе также вводилось временное ограничение на автодороге «Западный обход города Георгиевска».

В городе Лермонтов закрывали две улицы, сотрудники ДПС вручную выталкивали застрявшие на заснеженной дороге автомобили. Вызволять из снежного плена увязший транспорт приходилось Минераловодским и Шпаковским автоинспекторам.

Напряженная ситуация по-прежнему остается на федеральной трассе «Кавказ» с 338 по 290 км, продолжается поэтапное сопровождение колонн транспорта в обе стороны с Минераловодского округа к городу Невинномысску.

Дорожные службы в постоянном режиме обрабатывают дороги, однако, снег и ветер не утихают.

Госавтоинспекция Ставропольского края просит всех участников дорожного движения запастись терпением и отказаться по возможности от поездок на дальние расстояния.

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