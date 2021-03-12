Ставропольцы теперь могут кататься на коньках в любое время года

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе 14 марта завершается второй сезон работы катка на площади Ленина. Но это не повод грустить, потому что в городе открывается всесезонный каток на обновленной территории Пионерского пруда. Теперь кататься на коньках в городе можно будет в любое время года.

Несмотря на все ограничения и необходимость соблюдения эпидемиологических мер, каток в сердце города бесплатно принял в этом сезоне более 35 тысяч детей.

Кстати, что в этом сезоне посетителями катка были не только жители Ставрополя, но и других городов края и даже соседних регионов.

Целые делегации представителей из Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии неоднократно приезжали в наш город специально для того, чтобы покататься на самом красивом и атмосферном катке Ставрополя. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.