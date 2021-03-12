Директор организации в Минеральных Водах скрыл от налоговой более 30 миллионов рублей

Фигурантом уголовного дела стал директор коммерческой организации в Минеральных Водах Ставропольского края. Против него возбудили уголовное дело по статье: «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации».

Так, мужчина путем неправомерного применения налоговых вычетов по НДС включил в налоговые декларации за 2016 и 2017 года заведомо ложные сведения.

И таким способом уклонился от уплаты налога на сумму более 30 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

Сейчас следователи собирают необходимые доказательства.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала про очередную история о том, как горцы на Северном Кавказе пытались украсть девушку, чтобы один из их приятелей женился на ней. На этот раз сюжет «неудачного любовного романа» развернулся в Нефтекумске Ставропольского края.

Там, днем, 4 февраля 33-летний мужчина и его 30-летний приятель подъехали к месту работы местной жительницы. Они похитили 26-летнюю девушку для того, чтобы сыграть свадьбу.