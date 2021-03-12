Между Назранью и Минводами планируют пустить "Ласточку"

Фото со встречи главы Ингушетии

Между Назранью и Минеральными Водами запустят скоростной поезд "Ласточка". Эту инициативу озвучили во время рабочей встречи главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова с начальником Северо-Кавказской железной дороги Сергеем Задориным.

Сейчас по этому маршруту идет единственный фирменный поезд "Ингушетия", связывающий Назрань с Москвой. Однако его график движения неудобен для пассажиров, следующих из Назрани в Минеральные Воды. Регион испытывает острую необходимость в функционировании этого сообщения. В первую очередь потому, что станция Минеральных Вод считается транзитом по направлениям "Новокузнецк – Кисловодск", "Кисловодск – Санкт-Петербург", "Екатеринбург – Кисловодск" и другие. "Ласточка" между Назранью и Минеральными Водами упростит движение для жителей Ингушетии.

Кроме того, Калиматов и Задорин обсудили возобновление железнодорожного сообщения между Назранью и Сунжей. Этот маршрут позволит облегчить дорогу к аэропорту "Магас".

- Восстановление этого участка железной дороги и строительство модульной станции необходимо в первую очередь для развития промышленных и экономически важных для региона предприятий, часть которых располагается в Сунженском районе. Проекты позволят предпринимателям облегчить логистику, наладить грузоперевозки. К тому же они крайне важны для развития туризма, реализации природного потенциала и в целом для вывода Ингушетии на траекторию устойчивого развития, - сказал глава Ингушетии.

Фото со встречи главы Ингушетии

Сейчас этот проект на этапе обсуждения. Между Правительством Ингушетии и АО "Институт экономики и развития транспорта" есть предварительная договоренность. Задорин отметил, что поддержке туризма могут способствовать и другие проекты компании, в частности, запуск стилизованного ретро-поезда на паровой тяге.

В конце встречи начальник Северо-Кавказской железной дороги отметил, что они заинтересованы к диалогу с властями республики в вопросах расширения транспортных сетей.