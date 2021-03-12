Около 37 тысяч жителей Ставрополья старше 60 лет вакцинировались от коронавируса

В России используется двухкомпонентная вакцина для иммунизации против новой коронавирусной инфекции. Первым компонентом вакцины от COVID-19 к 12 марта иммунизированы 77559 человек.

За минувший праздничный день прививку первым компонентом получили 1866 жителей Ставрополья. Вторым компонентом, то есть полностью привиты, 47265 ставропольчан.

Накануне завершили иммунизацию 3090 человек. Пациенты старше 60 лет также имеют возможность вакцинироваться. Таких уже 36880 человек, из них 827 прошли вакцинацию накануне.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что за сутки на Ставрополье коронавирусом заболело 113 жителей. Число зараженных достигло 48471. За сутки скончались 4 пациента. Всего за время пандемии умерло 1142 человека.

Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. К сегодняшнему утру число выздоровевших в нашем крае превысило 45 тысяч человек. В том числе, 124 пациента выписаны за прошедший день.