Суд Ставрополья вынес приговор по делу об убийстве таксиста в 1998 году

Фото: СКР по СК

В Ставропольском крае вынесли приговор местному жителю Юсупу Ахмедову. Его судили за убийство таксиста в 1998 году, передает пресс-служба краевой прокуратуры.

2 октября 1998 года 30-летний глава семьи развозил клиентов в Нефтекумске. На автовокзале он подобрал двух молодых людей. Выехав за пределы города, они веревкой задушили водителя. После злоумышленники выбросили тело таксиста и погнали ВАЗ-2107 в Чечню для продажи. Труп обнаружили только 22 ноября. У погибшего была супруга и маленький сын.

Преступника нашли только в 2019 году. Ахмедов написал явку с повинной, но после от показаний отказался. В ходе судебного заседания выяснилось, что преступник действовал не один.

- Несмотря на непризнание указанного лица своей вины, судом приняты во внимание представленные государственным обвинителем доказательства его виновности в совершении инкриминированных ему преступлений. Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил преступнику наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сказано в сообщении Прокуратуры Ставропольского края.

Прокурор также поддержал иски потерпевшей стороны о компенсации морального вреда в 2 млн рублей и материального ущерба в 50 тысяч рублей. Суд удовлетворил требования истцов.

Отмечается, что подельник Ахмедова был осужден в 2016 году за разбой.