Банк Уралсиб попал в десятку крупнейших банков на рынке ипотечного кредитования

Фото предоставлено пресс-службой банка УРАЛСИБ

Банк Уралсиб вошел в десятку рейтинга (составленного порталом Банки.ру), по количеству выданных ипотечных кредитов по итогам 2020 года. Размер портфеля ипотечных кредитов Уралсиба на 1 января 2021 года составил 89,7 млрд рублей. Он увеличился в 1,2 раза по сравнению с началом 2020 года.

Напомним, к услугам банка Уралсиб можно прибегнуть, если вы решились на приобретение готового и строящегося жилья, или рефинансирование ипотечных кредитов сторонних банков. Действуют программы ипотечного кредитования с господдержкой для семей с детьми и «Ипотека с господдержкой». Также клиенты могут получить ипотечный кредит на приобретение строящейся или готовой недвижимости, находящейся в залоге у стороннего банка.

Банк Уралсиб объявил о возможности заключать сделки по ипотеке дистанционно. Теперь произвести все необходимые действия при покупке готовой или строящейся квартиры у застройщиков – партнеров банка, в том числе – по программам льготной ипотеки, можно в электронном виде.

Оформить ипотечный кредит, заключить договор приобретения жилья, подать документы в Росреестр и после этого получить полный пакет зарегистрированных документов в этом случае вы будете на электронную почту.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings,

«B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «ВВВ+.ru».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 марта 2021 года насчитывает: 6 филиалов, 266 точек продаж, 1 498 банкоматов, 501 платежный терминал.

Кроме собственной сети, банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.

Материал предоставлен пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ»