В Ставрополе составили более 130 материалов о ненадлежащем состоянии внутридворовых территорий

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе всю ночь расчищались и просыпались сложные участки дорог и спусков, где из-за перепада температур образовывалась наледь.

Руководство районных администраций проверяет состояние городских магистралей, дорог, подъездов к социальным объектам, тротуаров и остановочных площадок.

Кроме того, в связи с большим количеством обращений руководители осматривают зоны ответственности управляющих компаний и ТСЖ - внутриквартальные проезды и дворы жилых домов.

При этом следят, чтобы освобожденные территории посыпали песком для безопасности жильцов, выпавший снег не счищался на дороги, а вывозился. Это поможет избежать двойной нагрузки на коммунальные службы города, которые вот уже около полутора месяцев работают круглосуточно.

Представители районных администраций также в постоянном контакте с руководителями УК и ТСЖ по всем выявленным недостаткам.

В случае подобных инцидентов сотрудники администраций вправе составить материал о ненадлежащем состоянии внутридворовой или придомовой территории. С начала снегопадов в этом году в прокуратуру направлено 133 таких материала.

Также на уборку подведомственных территорий должны выйти владельцы магазинов, торговых центров, кафе и других организаций. Очистка прилегающих территорий и обработка противогололедными материалами – их ответственность. За непринятие мер ответственных лиц ждут штрафы.

За последние годы этот март выдался непривычно снежным. Непогода продолжает бить рекорды.