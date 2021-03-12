В дома жителей Дагестана вернулся свет

В настоящее время специалисты филиала «Дагэнерго» оперативно восстанавливают точечные нарушения энергоснабжения в потребительской сети 0,4 кВ.

Бригады филиала «Дагэнерго» продолжают работать в особом режиме и готовы реагировать на возникновение спровоцированных стихией нештатных ситуаций на энергообъектах компании.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно круглосуточно по единому бесплатному телефону контакт-центра #Россети 8-800-220-0-220 или посредством портала светлаястрана.рф.