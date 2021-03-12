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Общество12 марта 2021 16:17

В дома жителей Дагестана вернулся свет

«Россети Северный Кавказ» к 15.30 восстановили нарушенное снегопадом энергоснабжение по основной сети 6-10 кВ
Источник:kp.ru
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В настоящее время специалисты филиала «Дагэнерго» оперативно восстанавливают точечные нарушения энергоснабжения в потребительской сети 0,4 кВ.

Бригады филиала «Дагэнерго» продолжают работать в особом режиме и готовы реагировать на возникновение спровоцированных стихией нештатных ситуаций на энергообъектах компании.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно круглосуточно по единому бесплатному телефону контакт-центра #Россети 8-800-220-0-220 или посредством портала светлаястрана.рф.

Общество Северного Кавказа