В Буденновском округе прививку от коронавируса сделали более 2,5 тысячи человек

В Буденновском округе продолжается вакцинация против COVID-19. Работают три прививочных пункта, а также выездная мобильная бригада.

На сегодняшний день прививку прошли более 2,5 тысячи человек. Об этом сообщил глава округа Андрей Соколов на рабочей встрече с губернатором Ставропольского края.

Отдельно обсудили вопросы реализации в округе национальных проектов.

По словам Соколова, в рамках нацпроектов продолжается строительство детского сада на 90 мест в селе Покойном, начато строительство новой школы на 696 мест в селе Прасковея. Объекты планируется завершить, соответственно, в 2021 и в 2022 годах.

Также в 2021 году должен быть завершен капремонт дома культуры в селе Новая жизнь. А ДК в селе Орловка получит новую сцену и современное оборудование.

В этом году в школах округа создадут две новые «Точки роста». Таким образом, их количество с 2019 года достигнет восьми. К 2024 году планируется создать еще 6 «Точек роста».

В рамках программы местных инициатив в 2021 году будет благоустроено 13 объектов.