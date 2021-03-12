В Ставропольском крае убили двух пятнистых оленей

Жертвой браконьеров на Ставрополье стали два пятнистых оленя. Так, в ночь на 2 марта в районе Новомарьевских полян егеря обнаружили следы съезда в лесной массив легковушки. А рядом они нашли оставленную тушу второго убитого животного.

Злоумышленникам грозит до 5 лет лишения свободы. Кроме того, их обяжут возместить ущерб, нанесенный природе. Его оценивают в размере более 600 тысяч рублей.Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Тем временем в селе Привольном, который находится рядом с Пятигорском, планируют построить большой приют для животных.

Он рассчитан на 2000 мест. Основное здание будет двухэтажное, там разместят санитарный пропускник, манеж-приемную для собак, операционную, кабинеты для амбулаторного терапевтического приема и лечения животных.