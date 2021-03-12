В Северной Осетии назвали лучших врачей республики

Фото: сайт главы РСО - Алания.

В Национальном музее РСО - Алания прошла церемония награждения победителей республиканского конкурса «Лучший врач Северной Осетии». Медиков поздравили глава республики Вячеслав Битаров, зампред правительства РСО - А - министр здравоохранения Тамерлан Гогичаев, советник главы РСО - Алания по вопросам здравоохранения Сослан Тебиев, и. о. руководителя Агентства развития Ирма Туаева.

Вячеслав Битаров поблагодарил медиков за самоотверженный труд и преданность делу, отметив вклад врачей в борьбу с пандемией:

- Примеры истинного гуманизма медиков мы все наблюдали и продолжаем наблюдать в период распространения новой коронавирусной инфекции. Пандемия научила нас ценить те тихие трудовые подвиги, которые медицинские работники совершают каждый день. Уважаемые медики! Надеюсь, мы смогли порадовать вас, а конкурс помог вам совершенствовать свои знания и умения. От жителей Северной Осетии и от себя лично благодарю вас за верность избранному делу. Желаю дальнейших личных и профессиональных побед, благополучия, счастья и, конечно же, здоровья!

Глава республики выразил благодарность и предпринимателям, оказавшим финансовую помощь в приобретении квартир для победителей конкурса - педиатра детской поликлиники № 2 Владикавказа Мадины Хугаевой (1-е место в номинации «Лучший врач-педиатр участковый») и терапевта поликлиники станицы Архонской Алисы Габуевой (победила в номинации «Лучший врач-терапевт участковый»). Они представят Северную Осетию на Всероссийском конкурсе «Лучший врач года».

Призерами конкурса стали:

- в номинаци «Лучший врач-педиатр участковый» - Виктория Касохова, детская поликлиника № 3 Владикавказа (диплом II степени); Стелла Хамицева, детская поликлиника № 1 Владикавказа (диплом III степени);

- в номинации «Лучший врач-терапевт участковый» - Рита Шехинаева, амбулатория с. Дур-Дур Дигорской ЦРБ (диплом II степени); Анна Лекоева, амбулатория ст. Николаевской Дигорской ЦРБ (диплом III степени).

Напомним, конкурс проводился по инициативе Вячеслава Битарова в рамках реализации регпроекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами, цель которого - повышение престижа профессии врача, совершенствование кадрового потенциала здравоохранения в республике и стимулирование лучших специалистов в сфере медицины.