Число зараженных COVID-19 в Буденновском округе Ставрополья сокращается

Во время рабочей встречи с губернатором Ставропольского края глава Буденновского городского округа Андрей Соколов заявил, что борьба с коронавирусной инфекцией дала свои плоды.

В округе сократили еще 45 больничных коек для инфицированных. При этом часть из них пустует.

Также власти наращивают темпы вакцинации. За последние сутки иммунизацию прошли 2,5 тысячи человек. В округе работают 3 пункта для получения прививки, а также одна мобильная бригада.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров отметил, что нельзя прекращать информирование населения о ситуации в регионе и о возможности использовать вакцину. Это особенно важно для пенсионеров, которые находятся в группе риска.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Около 37 тысяч жителей Ставрополья старше 60 лет вакцинировались от коронавируса

Накануне завершили иммунизацию 3090 человек (подробнее).