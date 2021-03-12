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Коронавирус Covid-1912 марта 2021 18:14

Число зараженных COVID-19 в Буденновском округе Ставрополья сокращается

О положительной динамике эпидемиологической ситуации свидетельствует сокращение мест для зараженных коронавирусом в больницах
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Во время рабочей встречи с губернатором Ставропольского края глава Буденновского городского округа Андрей Соколов заявил, что борьба с коронавирусной инфекцией дала свои плоды.

В округе сократили еще 45 больничных коек для инфицированных. При этом часть из них пустует.

Также власти наращивают темпы вакцинации. За последние сутки иммунизацию прошли 2,5 тысячи человек. В округе работают 3 пункта для получения прививки, а также одна мобильная бригада.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров отметил, что нельзя прекращать информирование населения о ситуации в регионе и о возможности использовать вакцину. Это особенно важно для пенсионеров, которые находятся в группе риска.

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Накануне завершили иммунизацию 3090 человек (подробнее).