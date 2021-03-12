В Ипатовском округе 12 марта произошло ДТП со смертью пассажира

Фото для иллюстрации Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Пресс-служба ГИБДД Ставропольского края сообщила о смертельной дорожной аварии в Ипатовском городском округе. ДТП случилось сегодня в около 15:30.

По данным ведомства, водитель ГАЗели врезался в автомобиль дорожной службы ЗИЛ. Столкновение произошло на направлении «Преградное – Тахта – Ипатово». Пассажир ГАЗели скончался на месте, еще одного пассажира госпитализировали. Водители не пострадали.

Причиной аварии стала невнимательность водителя ГАЗели. Он ехал на высокой скорости без соблюдения дистанции с другими автомобилями. Полиция сообщила, что водитель не был пьян.

Напомним, 11 марта в Минводах столкнулись легковой автомобиль и грузовик на дороге «Ставрополь-Александровское-Минеральные Воды». В аварии погибли два человека, водитель и пассажир легкового авто.