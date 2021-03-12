Группа контролеров проверила выполнение капремонта в городах Ставрополья

Капремонт Фото: Алексей БУЛАТОВ

11 марта представители краевой Думы, министерства ЖКХ, регионального управления госжилинспекции и фонда капитального ремонта Ставрополья провели инспекцию по вопросу осуществления капитального ремонта в жилых домах. Они посетили несколько объектов в Кавминводах.

В Минеральных водах проверили работу несколько недавно установленных лифтов. Жители домов заявили, что все работает исправно. А вот в Пятигорске во время проверки выявили ряд проблем.

В многоэтажных домах на улице Ермолова, 6/1, и площади Ленина, 22, капитальный ремонт длится годами. А точнее - с 2018 года.

Представители фонда капремонта региона уже передали эту информацию ведомству, а то в свое очередь оштрафовало подрядчика. Он пообещал возобновить работы с наступлением тепла.