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Общество12 марта 2021 19:32

Глава Невинномысска призвал горожан помогать ЖКХ в расчистке снега

Непогода снова обрушилась на Ставропольский край, уже 10 марта выпало рекордное количество осадков
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Мэр Невинномысска Михаил Миненков в своем Instagram-аккаунте отчитался о темпах расчистки снега в городе. В сторис он опубликовал серию видео и фото, где работают сотрудники ЖКХ, жители города и снегоуборочная техника.

- Попрошу весь мужской состав системы взять лопаты и закончить сегодня рабочий день с лопатой в руках, да и девчата, уверен, вы поможете своим коллегам бутербродами. Попрошу всех сегодня выйти на очистку своих территорий. Почистить снег в детских садах, в школах, - заявил Миненков.

Также он попросил водителей не садиться за руль в ближайшие сутки. Непогода создала опасное положение на дорогах, а также пробки могут помешать работе снегоуборочных машин.

Напомним, в Невинномысске коммунальные службы работают круглосуточно, техника расчищает дороги.

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О ситуации на дорогах города рассказал мэр Михаил Миненков (далее).