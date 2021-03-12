Глава Невинномысска призвал горожан помогать ЖКХ в расчистке снега

Мэр Невинномысска Михаил Миненков в своем Instagram-аккаунте отчитался о темпах расчистки снега в городе. В сторис он опубликовал серию видео и фото, где работают сотрудники ЖКХ, жители города и снегоуборочная техника.

- Попрошу весь мужской состав системы взять лопаты и закончить сегодня рабочий день с лопатой в руках, да и девчата, уверен, вы поможете своим коллегам бутербродами. Попрошу всех сегодня выйти на очистку своих территорий. Почистить снег в детских садах, в школах, - заявил Миненков.

Также он попросил водителей не садиться за руль в ближайшие сутки. Непогода создала опасное положение на дорогах, а также пробки могут помешать работе снегоуборочных машин.

Напомним, в Невинномысске коммунальные службы работают круглосуточно, техника расчищает дороги.

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О ситуации на дорогах города рассказал мэр Михаил Миненков (далее).