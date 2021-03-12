Администрация Железноводска поблагодарила жителей за помощь в уборке снега

Фото расчистки снега в Железноводске 12 марта

Мэрия города-курорта Железноводска поблагодарила всех, кто помогал сотрудникам ЖКХ бороться со снежными заносами. Ставропольцы вышли на улицы с лопатами, чтобы расчистить свои дворы и подходы к магазинам.

- Спасибо всем, кто присоединился к уборке снега сегодня! Снегопад не прекращается и поэтому коммунальным службам приходится непросто! - сказано в сообщении пресс-службы.

Напомним, в городе усиленно работают коммунальщики, чтобы расчистить снег. Машины расчищают улицы круглосуточно.

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Непогода снова обрушилась на Ставропольский край, уже 10 марта выпало рекордное количество осадков (далее).