Администрация Железноводска поблагодарила жителей за помощь в уборке снега

Фото расчистки снега в Железноводске 12 марта
Мэрия города-курорта Железноводска поблагодарила всех, кто помогал сотрудникам ЖКХ бороться со снежными заносами. Ставропольцы вышли на улицы с лопатами, чтобы расчистить свои дворы и подходы к магазинам.
- Спасибо всем, кто присоединился к уборке снега сегодня! Снегопад не прекращается и поэтому коммунальным службам приходится непросто! - сказано в сообщении пресс-службы.
Напомним, в городе усиленно работают коммунальщики, чтобы расчистить снег. Машины расчищают улицы круглосуточно.
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Непогода снова обрушилась на Ставропольский край, уже 10 марта выпало рекордное количество осадков (далее).