Губернатор Ставрополья отчитался полпреду президента о готовности к паводкам

Пресс-служба правительства Ставропольского края сообщила, что губернатор Владимир Владимиров представил полпреду президента по СКФО Юрию Чайке о проделанной работе в вопросе паводков.

За 2020 год в регионе построили 8 сооружений для укрепления берегов рек, отремонтировали 3 гидротехнических объекта и почистили русла рек на 22 км.

Владимиров отметил, что работа продолжает и власти не допустят повторения наводнения 2017 года.

Однако Чайка указал на тот факт, что на территории СКФО больше 1,2 тысяч гидротехнических сооружений являются бесхозными. Это может негативно повлиять при начале паводков. Тем более последние месяцы в Ставропольском крае было несколько сильных снегопадов, уровень осадков достигал рекордного количества.

Напомним, сегодня прошло совещание глав регионов СКФО с полномочным представителем президента России по вопросу предотвращения и устранения последствий паводков и природных пожаров.