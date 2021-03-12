Минприроды Ставрополья собрал рабочую группу для сохранения лесонасаждений

Пресс-служба министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края сообщила, что 12 марта ведомство собрало рабочую группу для регуляции правовых вопросов в законодательстве. Группу возглавил первый заместитель председателя правительства Ставрополья Николай Великдань.

В частности, специалисты будут дорабатывать нормативно-правовые акты для того, чтобы они соответствовали изменениям в законе «О мелиорации земель». Группа разработала проект краевого закона «О некоторых вопросах в области содержания мелиоративных защитных лесных насаждений на землях сельскохозяйственного назначения на территории Ставропольского края и осуществления мероприятий по их сохранению».

Это нужно для того, чтобы эффективнее защищать леса от вырубки и от плохого содержания.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала о вырубке лесов в Минераловодском городском округе. Ущерб составил более 7 млн рублей.