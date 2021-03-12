Егери Ставрополья нашли браконьеров, убивших двух пятнистых оленей

По данным министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, в Ставропольском крае задержали подозреваемых в убийстве охраняемых пятнистых оленей. Егери заметили следы внедорожника у места смерти животных и сообщили в ГИБДД.

Сотрудники полиции остановили внедорожник на дороге «Ставрополь – Новомарьевская». Подозреваемых задержали.

- На заднем сидении автомобиля были обнаружены расчехлённый карабин с устройством для бесшумной стрельбы и ночным цифровым прицелом, а в багажнике остались шерсть и следы крови, - рассказали о уликах в минприроды.

Виновникам убийства грозит до 5 лет лишения свободы и обязательное возмещение ущерба в 600 тысяч рублей.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ:

В Ставропольском крае убили двух пятнистых оленей

Нарушителям грозит до пяти лет лишения свободы (далее).