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Здоровье12 марта 2021 22:22

Профессиональную ПЦР-лабораторию открыли в районной больнице Минвод

Лаборатория позволит более эффективно исследовать коронавирус в регионе
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Пресс-служба министерства здравоохранения Ставропольского края сообщило, что 12 марта в Минераловодской районной больнице оборудовали лабораторию ПЦР.

ПЦР - полимеразная цепная реакция. Это метод обнаружения конкретного генетического материала в образце. С его помощью могут найти инфекционный возбудитель в ДНК или РНК. Этот метод можно применить для выявления коронавирусной инфекции.

- Новая лаборатория Минераловодской районной больницы соответствует всем стандартам оснащения молекулярно-биологического подразделения клинико-диагностической лаборатории, - сказано в сообщении пресс-службы.

Лаборатория имеет несколько отделов для разных этапов проведения ПЦР-анализа. В каждой части лаборатории установлены мощные лампы обеззараживания.

- В государственных медучреждениях Ставрополья функционируют 18 лабораторий, где используется метод ПЦР-диагностики. Еще 4 готовятся к открытию. Это обеспечивает широкий охват населения исследованиями на новую коронавирусную инфекцию и соблюдение сроков выполнения анализа, - заявил заместитель министра здравоохранения Ставропольского края Наталия Звягинцева.

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