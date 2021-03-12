Профессиональную ПЦР-лабораторию открыли в районной больнице Минвод

Пресс-служба министерства здравоохранения Ставропольского края сообщило, что 12 марта в Минераловодской районной больнице оборудовали лабораторию ПЦР.

ПЦР - полимеразная цепная реакция. Это метод обнаружения конкретного генетического материала в образце. С его помощью могут найти инфекционный возбудитель в ДНК или РНК. Этот метод можно применить для выявления коронавирусной инфекции.

- Новая лаборатория Минераловодской районной больницы соответствует всем стандартам оснащения молекулярно-биологического подразделения клинико-диагностической лаборатории, - сказано в сообщении пресс-службы.

Лаборатория имеет несколько отделов для разных этапов проведения ПЦР-анализа. В каждой части лаборатории установлены мощные лампы обеззараживания.

- В государственных медучреждениях Ставрополья функционируют 18 лабораторий, где используется метод ПЦР-диагностики. Еще 4 готовятся к открытию. Это обеспечивает широкий охват населения исследованиями на новую коронавирусную инфекцию и соблюдение сроков выполнения анализа, - заявил заместитель министра здравоохранения Ставропольского края Наталия Звягинцева.