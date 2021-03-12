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Здоровье12 марта 2021 22:37

Врач с мировым именем научил онкологов Ставрополья новым методикам борьбы с раком

Медики перешли на новый уровень профессионализма, теперь удаление рака полости рта происходит без потерь основных физиологических функций человека
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Минздрав Ставропольского края сообщил о проведении мастер-класса от пластического и реконструктивного хирурга, онколога, профессора с мировым опытом Алексея Дикарева. Он обучил врачей тонкостям микрососудистых операций для удаления опухолей вна органах полости рта.

Дикарев показал новую методику оперирования злокачественных опухолей с сохранением всех базовых функций: речи, глотания, жевания и т.д.

- В Ставропольском крае продолжается реализация регпроекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». В текущем году новое оборудование получают Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер, Невинномысская городская больница, Пятигорский межрайонный онкологический диспансер. На их дооснащение направлено около 450 миллионов рублей, - заявил первый заместитель министра здравоохранения Ставропольского края Юрий Литвинов.

Напомним, ранее медиков обучили еще одной методике операций на внешних поверхностях тела человека без нанесения косметических дефектов.

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