Новую кондитерскую фабрику построят в Невинномысске за 278 млн рублей

Фото фабрики из публикации мэра Невинномысска Михаила Миненкова Фото: Инстаграм

Глава город Невинномысск Михаил Миненков сообщил в своем Инстаграм-канале, что в скором времени в городе построят новую фабрику по изготовлению кондитерских изделий. Сегодня прошло совещание по этому вопросу с ООО «Кондитерская фабрика СТАВРОПОЛЬЕ».

Инвест проект стоит порядка 278 миллионов рублей. Строительство фабрики обеспечит 128 новых рабочих мест, а объем продукции в год приблизится к 10 тоннам.

- Для запуска производства будет приобретено современное технологическое оборудование по индивидуальному заказу производства Турции и России, - сказано в посте мэра.

С помощью этого оборудования будут производить сахарные и галетные печенья, крекеры и другие продукты.