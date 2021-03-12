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Недвижимость12 марта 2021 23:02

Новую кондитерскую фабрику построят в Невинномысске за 278 млн рублей

Главным подрядчиком станет ООО «Кондитерская фабрика СТАВРОПОЛЬЕ»
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Фото фабрики из публикации мэра Невинномысска Михаила Миненкова

Фото: Инстаграм

Глава город Невинномысск Михаил Миненков сообщил в своем Инстаграм-канале, что в скором времени в городе построят новую фабрику по изготовлению кондитерских изделий. Сегодня прошло совещание по этому вопросу с ООО «Кондитерская фабрика СТАВРОПОЛЬЕ».

Инвест проект стоит порядка 278 миллионов рублей. Строительство фабрики обеспечит 128 новых рабочих мест, а объем продукции в год приблизится к 10 тоннам.

- Для запуска производства будет приобретено современное технологическое оборудование по индивидуальному заказу производства Турции и России, - сказано в посте мэра.

С помощью этого оборудования будут производить сахарные и галетные печенья, крекеры и другие продукты.

Строительство и ремонт