На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 126 человек

В Ставропольском крае огласили новые по данные по коронавирусу. Выписанных из больницы 13 марта оказалось больше, чем заболевших.

Согласно данным, опубликованным сутра, на Ставрополье:

- 48457 заболевших (+126);

- 45156 выздоровевших (+133);

- 1148 умерших (+6).

Специалисты провели более 1,4 млн исследований.

- Прививочная кампания также не снижает темпов. Всего прививку от коронавируса уже сделали около 78,9 тысячи человек. В том числе, почти 50 тысяч из них получили оба компонента вакцины, - написал Владимир Владимиров.