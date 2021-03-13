В Ставрополе обновят "Корыто"

В Ставрополе около урочища "Корыта" возведут инфраструктуру для отдыха. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

- Максимальное внимание будет уделено сохранению уникальности урочища. Чаши бассейнов отреставрируют и облицуют прочной современной плиткой. Их чистят регулярно, но капремонта не было давно. Неподалеку установят две раздевалки. Насладиться природой можно будет на шести новых скамейках. Две воркаут-площадки и тренажеры дадут возможность заниматься спортом на свежем воздухе, - рассказывают в администрации Ставрополя.

Отмечается также, что будут отреставрированы прилегающие дорожки.

Объект поставят в рамках проекта, основанных на местных инициативах при поддержке губернатора Ставрополья. В прошлом году ставропольцы проголосовали за "Корыто". Работы окончат к осени.