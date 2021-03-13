В парке Победы Ставрополя сожгут 16-метровое чучело "Сударыня-Масленица"

В Ставрополе в конце празднования Масленицы сожгут 16-метровое чучело "Сударыня-Масленица". Об этом рассказывает пресс-служба мэрии.

Праздник в парке Победы начался в 12 часов. Посетители могут продегустировать разные виды чаев и поучаствовать в росписи восьми инсталляций в форме блинов. Диаметр каждого "блина" – 1,5 метра.

Кроме того, на аллее развернулась выставка товаров местных умельцев. Городское казачье общество обустроило "Казачий курень". В парке также развернуты игровые площадки "Городки", "Масленичный твистер", "Богатырский конь" и "Потешный столб".

- Завершатся проводы зимы на специально огороженной площадке на Центральной аллее, где будет испечен большой ставропольский блин. Его диаметр составит 3 метра. В конце праздника на этом же месте состоится сожжение 16 метрового чучела "Сударыня-Масленица", - передает пресс-служба администрации Ставрополя.