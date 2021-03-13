Прокуратура Ставрополья начала проверку после смертельного ДТП

В Ипатовском районе организовали проверку по факту ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края.

Авария случилась на трассе "Преградное-Тахта-Ипатово". Водитель "ГАЗели" превысил скорость и допустил попутное столкновение с ЗИЛ. Один пассажир машины скончался, второй госпитализирован.

- Прокуратурой Ипатовского района по факту ДТП проводится проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, обстоятельства уточняются. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сказано в сообщении прокуратуры.