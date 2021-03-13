Пожар в пункте выдачи товаров Карачаево-Черкесии 13 марта 2021: что известно о ЧП

Пожар в пункте выдачи товаров Карачаево-Черкесии 13 марта 2021 года начался после взрыва бытового газа. Все, что известно о ЧП - в материале "КП".

Взрыв случился в 11 часов 13 марта в Усть-Джугуте. Взрыв газа случился в пункте выдачи товаров Wildberries. После хлопка произошел пожар на 30 квадратных метров.

- В Республиканскую клиническую больницу доставлены пять человек. Это мужчина 1953 года рождения и женщины 1980, 1992, 1995 и 1998 годов рождения. Причины возгорания устанавливаются, - сказано в сообщении МВД Карачаево-Черкесии.

Установлено, что пострадавшие получили ожоги от 10 до 70%. Трех из них отправят в ожоговый центр СКФР в Махачкале, их будут сопровождать реаниматологи. Два человека остаются в реанимации в Черкесске.