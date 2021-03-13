СКР начал проверку после вынужденной посадки АН-2 в поле Ставрополья

Следственные органы начали проверку после вынужденной посадки АН-2 в Ставропольском крае. Об этом сообщает пресс-служба Московского СКР на транспорте.

Инцидент произошел в 13:30 часов. Самолет, летевший из аэропорта Минеральных Вод в Камышин (Волгоградская область), вынужденно сел в поле под селом Левокумка. У АН-2 возникли проблемы с двигателем.

Фото с места: Московский СКР на транспорте

- Разрушений на борту воздушного судна и земле не зафиксировано, члены экипажа не пострадали. Следователями Минераловодского следственного отдела на транспорте организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сказано в сообщении ведомства.