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Коронавирус Covid-1914 марта 2021 8:02

На Ставрополье 112 человек за сутки заболели коронавирусом

Глава региона Владимиров озвучил новые данные по CoVID-19
Елена БЕРГЕлена БЕРГ
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В Ставропольском крае сообщили обновленные данные по коронавирусу. 14 марта тех, кто смог справиться с заболеванием оказалось меньше, чем заболевших.

Так, по обновленным данным на утро 14 марта на Ставрополье:

- 48709 заболевших (+112);

- 45263 выздоровевших (+107);

- 1154 умерших (+6).

Специалисты продолжают проводить исследования для выявления новых случаев заражения коронавирусом:

- Продолжается тестирование для выявления новых случаев передачи инфекции. Выполнено 1 миллион 423 тысячи таких исследований, - написал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.