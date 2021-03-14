На Ставрополье 112 человек за сутки заболели коронавирусом

В Ставропольском крае сообщили обновленные данные по коронавирусу. 14 марта тех, кто смог справиться с заболеванием оказалось меньше, чем заболевших.

Так, по обновленным данным на утро 14 марта на Ставрополье:

- 48709 заболевших (+112);

- 45263 выздоровевших (+107);

- 1154 умерших (+6).

Специалисты продолжают проводить исследования для выявления новых случаев заражения коронавирусом:

- Продолжается тестирование для выявления новых случаев передачи инфекции. Выполнено 1 миллион 423 тысячи таких исследований, - написал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.