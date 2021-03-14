Пропавшая в Железноводске 12-летняя школьница найдена живой

В Ставропольском крае завершены поиски пропавшей накануне 12-летней школьницы из Железноводска. Ребенок найден, жизни ничего не угрожает.

13 марта в полицию с заявлением об исчезновении девочки обратилась ее мама. Женщина рассказала, что дочка вышла в магазин вечером, около 18.30, и домой так и не вернулась. Полицейские подключились к поиску пропавшего ребенка и уже к утру воскресенья, 14 марта, стало известно, что с девочкой все в порядке.

Найти ее удалось полицейским и сейчас она уже находится с родителями.

- В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции местонахождение ребенка установлено. В настоящее время девочка передана законным представителям, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.