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Происшествия14 марта 2021 9:01

В ТЦ «Вершина» в Невинномысске произошло сильное задымление

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал
Елена БЕРГЕлена БЕРГ
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В Невинномысске утром 14 марта на втором этаже торгового центра «Вершина» произошло сильное задымление. Сигнал о происшествии поступил в МЧС по региону в 07:31.

- Пожарные подразделения выехали незамедлительно. По прибытии на место подтверждено сильное задымление на втором этаже торгового центра, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

Уже на месте выяснилось, что огонь вспыхнул в салоне по продаже мебели.

Ликвидировать возгорание на площади в шесть квадратных метров удалось к 08:18 по Москве. Полная ликвидация в 08:31.

- Здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, которая сработала в штатном режиме, - уточнили в ведомстве.

По предварительным данным, никто в результате инцидента не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.

ЧП