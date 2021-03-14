В Черкесске в Никольском соборе открылась экспозиция будущего музея истории Церкви и казачества

Предметы старины собирают для будущего музея. Фото: instagram.com/dstrugovcov

В Никольском соборе Черкесска торжественно открыта экспозиция будущего музея истории Церкви и казачества «Святой благоверный князь Александр Невский – покровитель хопёрских казаков».

Открытие, участие в котором приняла общественность, а также представители общественности и духовенства, состоялось в пятницу, 12 марта.

О том, с чего началось зарождение будущего музея, рассказал руководитель регионального Общества «Царьград» Денис Струговцов:

- В сентябре 2020 года в ходе конференции Общества «Двуглавый Орёл» от Ключаря Архиерейского подворья, собора святителя Николая Чудотворца г. Черкесска Протоиерея Сергия Кузнецова поступило предложение о совместной работе с Обществом «Двуглавый Орёл» по открытию музея истории Церкви и казачества. Инициатива духовенства Северного Карачаево-Черкесского благочиния Пятигорской и Черкесской епархии была поддержана руководством Общества «Двуглавый орёл», - сообщил Струговцов, отметив, что продолжается сбор предметов истории и культуры: документы, фотографии, книги, личные вещи и прочие старинные предметы быта.

Заместитель руководителя регионального Общества «Царьград» Николай Чапура и секретарь комиссии по канонизации святых Пятигорской и Черкесской епархии иерей Александр Гурин продемонстрировали участникам мероприятия экспонаты и провели экскурсию по музею.

После, в лекционном помещении, историки выступили с докладами по теме «Святой благоверный князь Александр Невский – покровитель хопёрских казаков».