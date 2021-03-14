Ставропольские спортсменки привезли «бронзу» со всероссийских соревнований по прыжкам в воду

Ставропольские спортсменки вошли в тройку лидеров на всероссийских соревнованиях по прыжкам в воду, которые проходили в Тольятти.

В 22-м турнире «Ласточки Жигулей» приняли участие 180 спортсменов из 15 городов России. В числе участников – 11 российских спортсменов.

Ставрополь на турнире представили воспитанники ставропольской спортивной школы Олимпийского резерва N 2. Спортсменкам удалось показать достойный результат. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Ставрополя.

- В синхронных прыжках с метрового трамплина наши кандидаты в мастера спорта Екатерина Беседина и Екатерина Москалец заняли 3 место, - рассказали в пресс-службе мэрии Ставрополя.