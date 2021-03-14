В Северной Осетии виновнику «пьяного» ДТП на Mercedes грозит срок до семи лет

В Северной Осетии пред судом предстанет 29-летний водитель Mercedes-Benz, ставший виновником автоаварии с тяжкими последствиями.

ДТП произошло на Московском шоссе. Нетрезвый водитель иномарки на скорости около 200 км/ч не смог справиться с управлением и столкнулся с задней частью автомобиля Toyota Land Cruiser, который двигался в попутном направлении. После столкновения Mercedes влетел в бетонные блоки ограждения и перевернулся.

В результате аварии травмы различной степени тяжести получили два пассажира Mercedes.

- Нетрезвому водителю предъявлено обвинение в совершении преступления, а уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано по подсудности, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Северной Осетии.

Виновнику автоаварии грозит срок до семи лет лишения свободы.