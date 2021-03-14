В Северной Осетии задержаны три наркоторговца

В Северной Осетии задержаны трое мужчин по подозрению в наркоторговле. Задержание было осуществлено в рамках спецоперации по ликвидации каналов сбыта наркотиков посредством тайников-закладок.

Так, одним из закладчиков оказался ранее судимый 50-летний житель Владикавказа.

- Мужчина был задержан с поличным во дворе многоквартирного дома в момент, когда собирался сделать тайники с наркотиком, - сообщили в пресс-службе МВД по Северной Осетии.

У него изъяты шприцы с наркотическим веществом. Такие же шприцы, рассчитанные на 30 разовых доз, обнаружены и в его доме.

Вторым задержанным стал 25-летний мужчины, который также занимался распространением наркотика. Он фасовал на разовые дозы наркотик и делал закладки. Взяли его в городе с десятью свертками «отравы». Дома у молодого человека нашли еще порядка 150 разовых доз.

Третий задержанный 61-летний житель столицы Осетии. Торговал он наркотиком прямо из своей квартиры. Задержали его в момент сбыта. При обыске найдено 30 ампул сильнодействующего препарата.

Все задержанные взяты под стражу.

- Возбуждены уголовные дела по статьям: «Попытка сбыта наркотических средств в крупном размере» и «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта в крупном размере». Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы, - уточнили в пресс-службе республиканского МВД.