Ставрополье на чемпионате Worldskills Russia-2021 представят 56 молодых специалистов

В Ставропольском крае завершен региональный тур чемпионата «Молодые профессионалы» - Worldskills Russia-2021. Конкурсному жюри удалось отобрать из более 400 претендентов немногим более полусотни лучших специалистов, которые будут представлять Ставропольский край в дальнейших этапах конкурса. Об этом заявил глава региона Владимир Владимиров.

- В нашем крае из четырехсот конкурсантов были отобраны 56 лучших в своих направлениях. Они будут представлять родной край - уже на национальном отборочном туре Worldskills Russia, - написал губернатор Владимиров на своей официальной странице в Instagram, пожелав успехов конкурсантам.

В чемпионате участвую как молодые специалисты, так и те, кому уже за 50.

Нацфинал WorldSkills Russia – 2021 состоится в Великом Новгороде.