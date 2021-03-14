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Спорт14 марта 2021 12:48

Ставропольские самбисты-юниоры завоевали шесть медалей на первенстве СКФО

В сентябре им предстоит выступить в Казани на первенстве России
Елена БЕРГЕлена БЕРГ
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Ставропольские спортсмены стали обладателями шести медалей по итогам первенства СКФО по самбо среди юношей и девушек 2007 - 2009 годов рождения. Об этом рассказали в управлении по информполитике правительства Ставропольского края.

Так, «золото» взяли Дарья Башкатова, Кристина Роженкова и Дарья Самсонова. Серебряную медаль завоевал Александр Замков. «Бронза» досталась Виктории Кулеш и Владимиру Коновалову.

Спортсмены-самбисты занимаются в детско-юношеской спортивной школе Зеленокумска.

Помимо медалей, спортсмены завоевали право на участие в первенстве России, которое состоится в сентябре в Казани.