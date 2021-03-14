Ставропольцы обсуждают в соцсетях революционной продукт в области кормления блином с лопаты

Блинно-лопатный комплекс. Фото: vk.com/mozgovoy_design

В социальных сетях жители Ставрополя активно обсуждают необычное дизайнерское решение – блинно-лопатный комплекс, который заявлен авторами, как революционной продукт в области кормления блином с лопаты.

Необычное предложение от студии дизайна имени Стефана появилось в Сети еще в прошлом, 2020 году, но стало известно об этом только сейчас.

Авторы блинного комплекса, названного «Пригожин 2020», сообщают о том, что он может быть развернут в течение 10 минут.

- В комплектацию входит: 4 стенки с предустановленными петлями и съемными кронштейнами, центральная опора, 4 сегментных плиты, а также 28 блинно-лопатных модулей, - пишут разработчики.

Производительность – 28 блинов в минуту или 1680 – в час.

Ставропольцы оценили креативность дизайнеров и предложили создать более актуальную на сегодня конструкцию – скоростную снегоуборочную машину.

- А можно такую же снегоуборочную технику? Чтобы одна машина чистила 28 улиц даже не в минуту, а хотя бы в день? Актуальнее будет, - пишут в Сети.