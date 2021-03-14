В Ставрополе проводили зиму 2021 сожжением чучела Масленицы

Чучело Масленицы сожгли в Ставрополе. Фото: соцсети

В Ставрополе проводили зиму традиционными масленичными гуляниями, в числе которых – сожжение чучела Масленицы и приготовление трехметрового блина.

Проводы зимы состоялись в городском парке культуры и отдыха, где в последний день масленицы развернулись интерактивные площадки, выставки и мастер-классы. Горожане могли продегустировать разнообразные чаи, угоститься сладостями, ну и, конечно, отведать кусочек главного ставропольского мема – огромного блина, испеченного на сковороде в самом центре парка.

Завершились гуляния сожжением 16-метрого чучела «Сударыни-Масленицы». Зрелищное действо, снятое на мобильники жителями краевого центра, тут же заполнило ленты ставропольского сегмента соцсетей.