В Ставрополе блины с лопаты 2021 раздавали волонтеры

Огромный блин с лопаты раздали гостям. Фото: instagram.com/stavparks26

В ставропольском парке во время проводов Масленицы блины с лопаты 2021 раздавали волонтеры. Масленичные гуляния в Ставрополе прославились на всю страну, благодаря фотоснимку фотографа «Комсомолки» Дмитрия Ахмадуллина, ставшему вирусным в 2015 году.

Сегодня в городском парке традиционно испекли огромный блин, диаметром в три метра. Раздавали его, как обычно, всем желающим. Правда, взять его прям с лопаты в этом году у горожан не вышло. Кусочки масленичного лакомства с лопат разложили по разносам, которыми вооружились волонтеры. А уже с разносов угощения раздавали гостям и жителям краевого центра.

В завершении гуляний в центре парка проводили зиму сожжением 16-метрового чучела «Сударыни-Масленицы».